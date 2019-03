Actualidade

O presidente executivo da ENI disse hoje que a produção de gás no campo petrolífero Mamba, no norte de Moçambique, deve começar até 2024, uma vez que a Exxon deverá tomar a Decisão Final de Investimento a seguir ao verão.

"O projeto Mamba [que integra a portuguesa Galp] é gerido pela Exxon [líder do consórcio], nós trabalhamos no 'upstream' [distribuição de petróleo e gás] do projeto, e a Exxon deverá tomar a Decisão Final de Investimento a seguir ao verão", disse Claudio Descalzi quando questionado pela Lusa sobre a revisão que o Governo de Moçambique está a fazer a este projeto 'offshore', na província de Cabo Delgado.

Na conferência de imprensa que terminou a sessão de apresentação da estratégia da petrolífera para os próximos três anos, que decorreu hoje em Milão, o presidente executivo da ENI disse esperar o início da produção até 2024.