Actualidade

O avançado Dyego Sousa, chamado hoje para a seleção portuguesa de futebol, pode tornar-se no sétimo naturalizado a vestir a camisola das 'quinas', sucedendo a jogadores como Deco, Pepe e Liedson.

Com alguma surpresa, o avançado do Sporting de Braga, de 29 anos, foi incluindo na lista de 25 convocados do selecionador Fernando Santos e pode estrear-se por Portugal frente a Ucrânia ou Sérvia, em jogos de qualificação para o Euro2020.

Dyego Sousa, que chegou a solo luso com apenas 18 anos, em 2007, para representar os juniores do Nacional, tem estado em destaque esta temporada no Sporting de Braga, em que já leva 19 golos em todas as provas, 14 na I Liga.