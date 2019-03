Actualidade

O novo vogal do conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB), Miguel Honrado, afirmou hoje que pretende "dar um contributo para consolidar" o papel da entidade "como referência nas artes performativas e plásticas".

O ex-secretário de Estado da Cultura irá assumir funções na próxima segunda-feira, depois de hoje ter sido nomeado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que assinou um despacho em que é reconduzido Elísio Summavielle na presidência da fundação.

Contactado pela agência Lusa, Miguel Honrado disse que, com o projeto que tem sido desenvolvido nos últimos anos, no CCB, "estão reunidas as condições para continuar a trabalhar no sentido de consolidar este centro de referência no panorama cultural português, em Lisboa e [a nível] internacional".