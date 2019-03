Actualidade

O enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, afirmou hoje que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) ainda tem até 20.000 militantes na Síria e no Iraque, embora já não controle territórios.

"Cremos que existem entre 15.000 e 20.000 seguidores do EI, seguidores armados ativos, embora muitos integrem células adormecidas na Síria e no Iraque", indicou Jeffrey numa conferência de imprensa através da Internet.

O responsável admitiu que "há uma grande preocupação" com um eventual ressurgimento do Estado Islâmico, adiantando que, apesar de já não contar com um exército organizado ou com armamento pesado, o grupo é "capaz de funcionar como organização terrorista e como insurgência a baixo nível" e é "muito ativo em parte do Iraque".