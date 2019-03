Actualidade

Na reta final de uma digressão pelos Estados Unidos em que, pela primeira vez, a guitarra portuguesa é a solista principal, Marta Pereira da Costa diz à Lusa que a viagem "excedeu todas as expectativas".

Em entrevista à agência Lusa, num dos últimos dias da digressão intitulada "A Portuguese Guitar" ("Uma Guitarra Portuguesa"), Marta Pereira da Costa partilha que está "felicíssima" com os resultados desta 'tour', que começou no dia 07 de março, e que já esgotou várias salas, incluindo o Átrio David Rubenstein do Lincoln Center, em Nova Iorque, na quinta-feira.

Marta Pereira da Costa volta a tocar esta noite em Nova Iorque, no espaço DROM, depois de um concerto numa sala do Lincoln Center que ficou esgotada e que deixou pessoas na fila, não autorizadas a entrar, porque o espaço tinha atingido a capacidade máxima desde o início.