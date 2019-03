Actualidade

O escritor português Gonçalo M. Tavares figura, com Julian Barnes, Dave Eggers e Enrique Vila-Matas, entre os mais de 130 participantes no festival Kosmopolis'19, que decorre de 20 a 24 de março, no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona.

Marcam ainda presença neste encontro personalidades como a cientista Lisa Randall, o sociólogo Richard Sennett e o cineasta J.A. Baiona, de acordo com o programa da iniciativa.

Na sua décima edição, Kosmopolis apresenta um programa de cinco dias que, sob o lema "Os relatos que movem o mundo", reunirá autores consagrados e novas vozes para tratar alguns dos "principais desafios da cultura e da literatura na sua conceção mais ampla", explicou o diretor do festival, Juan Insua, à agência de notícias EFE.