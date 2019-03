Actualidade

Uma exposição sobre a centralidade de Oeiras e o papel dos protagonistas da revolução, inaugurada hoje no centro histórico da vila, assinala o arranque das comemorações dos 45 anos do 25 de Abril, anunciou hoje a autarquia.

A exposição "Quando mudamos um país, ele muda-nos com ele", organizada pela câmara, com curadoria da historiadora e investigadora Raquel Varela, foi hoje inaugurada no Palácio do Egipto, em Oeiras.

A mostra, patente até 26 de maio, "clarifica os papéis dos intervenientes na Revolução de Abril e explica a centralidade de Oeiras na história nacional, através de testemunhos, imagens reais, documentos e objetos da época", explicou uma nota da autarquia.