Actualidade

O Ministério do Planeamento e a Fundação de Serralves assinaram hoje um protocolo que visa, através da criação de um observatório regional de inovação social e da constituição de uma comissão instaladora, promover projetos de inovação na região norte.

"Este [protocolo] não só simboliza o reconhecimento pelo trabalho que a fundação tem vindo a fazer ao longo destes 30 anos, como estabelece novos desafios com vista ao fortalecimento e dinamização das iniciativas de inovação e empreendedorismo social em Portugal", afirmou Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, durante a sessão de assinatura do protocolo, que se realizou esta tarde, na Fundação de Serralves, no Porto.

Durante a sessão, marcada pela presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, e por vereadores das câmaras municipais do distrito do Porto, Ana Pinho adiantou que o protocolo visa a "identificação, criação e desenvolvimento de projetos de inovação" tendo em vista a "implementação de novas respostas sociais inovadoras".