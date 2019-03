Actualidade

A ministra da Saúde reconheceu hoje problemas na urgência do hospital de Leiria, manifestando-se preocupada com os relatos dos profissionais de saúde, adiantando que o Governo já está a tomar medidas.

Na comissão parlamentar de Saúde, a ministra Marta Temido começou por indicar que reconhece as dificuldades que foram expressas pelos profissionais de saúde que trabalham no serviço de urgência do hospital e admitiu que o reforço de pessoal nos últimos anos pode não ter sido suficiente para o aumento da área de influência do centro hospitalar.

"Tem tido problemas complexos nos últimos tempos relativamente ao serviço de urgência", assumiu a ministra, apesar de considerar que "o Centro Hospitalar Leiria é um hospital que tem a sua credibilidade junto de entidades externas, com um reconhecimento significativo".