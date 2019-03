Actualidade

A Oliveirense apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, ao bater o Imortal, por 94-66, no primeiro jogo do segundo dia da 'final a oito', que decorre em Portimão.

A equipa de Oliveira de Azeméis, campeã nacional, já vencia ao intervalo por 41-36, tendo intensificado a sua superioridade durante o terceiro período.

No sábado, a Oliveirense vai defrontar o vencedor do jogo Benfica-Ovarense, que se se inicia às 20:30 de hoje, também no Portimão Arena, enquanto a outra meia-final será jogada por FC Porto e Lusitânia.