Actualidade

Os acionistas da Benfica SAD aprovaram hoje por unanimidade a venda da Benfica Estádio e da Benfica TV ao clube por 99,27 milhões de euros, num negócio cujo pagamento vai ser diferido pelo prazo de 25 anos.

A informação foi avançada pelo clube da Luz através do seu 'site' oficial, no qual se lê que a "proposta foi aceite, reconhecendo que esta operação é benéfica para o SL Benfica, sem causar qualquer prejuízo para os acionistas".

O Benfica recupera também o discurso mais recente de Luís Filipe Vieira, presidente do clube e da SAD, proferido na cerimónia de entrega dos anéis de platina e dos emblemas de dedicação aos sócios, no passado dia 09 de março: "Neste ano, em que comemoramos os nossos 115 anos, damos novo passo no reconhecimento da sua importância. A titularidade do Estádio da Luz e da BTV, atualmente na posse da SAD, passarão na totalidade para o clube. Assim se devolve o Benfica aos benfiquistas, tal como prometi fazer na minha primeira candidatura. Prometemos e estamos a cumprir. E não ficaremos por aqui."