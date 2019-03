Guiné-Bissau/Eleições

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, felicitou hoje os guineenses pela participação cívica nas legislativas de domingo e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) pelos "resultados obtidos".

Num comunicado, José Mário Vaz salienta a "participação cívica dos guineenses" através do "exercício de cidadania demonstrado durante todo o processo eleitoral".

O Presidente guineense felicita igualmente as forças de defesa e segurança pela "postura republicana" demonstrada durante todo o processo eleitoral, bem como todos os partidos políticos que participaram no escrutínio, com destaque para o PAIGC, Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), Partido da Renovação Social, Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau, União para a Mudança e Partido da Nova Democracia.