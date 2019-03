OE2019

O ministro das Finanças disse hoje, à Lusa, que as contribuições sociais e a receita dos principais impostos até fevereiro estão muito acima do que estava projetado, apesar da desaceleração da economia.

"As contribuições sociais até fevereiro deste ano estão a crescer 7%, muito, muito acima do que tínhamos projetado para o Orçamento do Estado de 2018 e também para 2019. A receita dos principais impostos está a crescer muito mais do que tínhamos projetado também, de certa forma não sendo até compatível com a desaceleração da economia", afirmou hoje Mário Centeno, em declarações à Lusa, no âmbito da melhoria do 'rating' de Portugal por parte da Standard & Poor's.

O ministro frisou que "as receitas fiscais têm vindo a acelerar ao longo de 2018 e mantêm-se muito significativamente fortes no início de 2019".