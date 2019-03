Clima

O mundo precisa de uma "mudança radical" para responder ao desafio das alterações climáticas, declarou hoje o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, em artigo de opinião escrito no diário britânico The Guardian.

No texto, disponibilizado no sítio do jornal na internet, Guterres elogiou os jovens que hoje se manifestaram em mais de cem países, incluindo Portugal, reclamando ação urgente contra as alterações climáticas.

"Estes estudantes compreenderam algo que os que têm mais idade andam a evitar: estamos na corrida das nossas vidas, e estamos a perder", acentuou o chefe da ONU.