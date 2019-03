Actualidade

O cabeça de lista do CDS-PP às eleições europeias considerou, sexta-feira, que o seu opositor eleitoral do PS, Pedro Marques, foi enquanto ministro "o rosto do maior desperdício de fundos comunitários em Portugal".

"O extraordinário ministro que diz este Governo que foi o campeão do aproveitamento e execução de fundos comunitários foi, na verdade, o rosto do maior desperdício de milhões de euros que poderiam ter entrado em Portugal todos dias", afirmou Nuno Melo.

O candidato dos populares ao Parlamento Europeu, que participou num jantar comício, na Póvoa de Varzim, com a presença da líder do partido, Assunção Cristas, considerou que o antigo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que lidera agora as listas socialistas às europeias, "falhou" enquanto governante.