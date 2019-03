Portugal Fashion

O desfile do 'designer' Nuno Baltazar abre hoje o terceiro e penúltimo dia do 44.º Portugal Fashion na Alfândega do Porto, cuja jornada é dedicada ao setor do calçado, encerrando com o desfile do 'designer' Luís Onofre.

Hoje a noite termina com os olhos postos no chão para apreciar as botas e os botins de Luís Onofre, com os destaques divididos entre as botas texanas e as 'above the knee' (acima do joelho), mas também para os materiais usados, que vão desde o verniz até ao efeito vinil brilhante e ao 'animal print' (padrão animal).

Cor de mel, branco, cereja e cinza, bem como os clássicos preto e castanho são os tons essenciais da coleção Luís Onofre, recentemente nomeado presidente da Confederação Europeia do Calçado, e cuja marca conta com clientes no mundo inteiro, como a rainha de Espanha, Letizia Ortiz, a ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama, e a atriz norte-americana Naomi Watts.