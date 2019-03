Actualidade

Uma exposição coletiva que coloca em foco o livro como produto e produtor de cultura, e o seu poder de comunicar, vai ser inaugurada a 21 de março, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

"A Incontornável Tangibilidade do Livro, ou o Anti-Livro" é o título desta exposição que é inaugurada pelas 19:00, com curadoria de Luís Alegre e Adelaide Ginga.

No âmbito de um projeto exploratório do livro enquanto objeto, esta exposição "consiste na formulação de uma experiência visual, mas também tátil do Livrobjeto, da sua materialidade, incorporalidade, portabilidade e do seu poder comunicante, esteja ele aberto, ou mesmo fechado", de acordo com a programação do museu.