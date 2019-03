Actualidade

A 13.ª edição do Festival Harmos regressa a 19 de março, levando a música de câmara interpretada por bandas portuguesas e internacionais a oito cidades do norte do país, em particular no Porto, com dezenas de concertos agendados.

Ao todo, são 32 os eventos que pontuam os seis dias do certame, começando na próxima terça-feira na Casa da Música, pelas 19:00, com o Music Confucius Institute, um grupo formado na Academia Real de Música da Dinamarca.

Este concerto na Sala 2 inclui ainda o grupo lituano META Piano Trio e um agrupamento 'da casa', o Vento do Norte, ensemble de instrumentos de sopro da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), que organiza o Harmos.