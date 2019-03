Actualidade

O médio Bruno Fernandes cumpriu hoje tratamento durante o treino da equipa principal do Sporting, depois do triunfo caseiro frente ao Santa Clara, por 1-0, para a 26.ª jornada da I Liga.

Segundo o clube, os titulares no encontro de sexta-feira realizaram trabalho de recuperação física, antes de gozarem folga no domingo, numa sessão que já não contou com os jogadores chamados às seleções, casos de Marcos Acuña, Ristovski, Borja, Diaby e Doumbia.

Bruno Fernandes foi a exceção, entre os selecionados, uma vez que esteve na Academia do clube, em Alcochete, "para fazer tratamento a um pequeno traumatismo contraído diante do Santa Clara", de acordo com o Sporting.