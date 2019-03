Incêndios

O Governo da Madeira vai instalar na região um sistema de deteção remota de incêndios florestais, orçado em 700 mil euros, para complementar as funções do Serviço de Proteção Civil e do Instituto de Florestas, anunciou hoje o executivo.

"O nosso sistema baseia-se na vigilância, temos torres de vigilância e patrulhamento móvel no âmbito do POCIF (Plano Operacional de Combate a Incêndio Florestais) e este é um projeto-piloto que vem complementar todo o trabalho de prevenção e deteção de incêndios que já é feito pela Proteção Civil e pelo Instituto das Florestas", disse o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque fez estas declarações durante a apresentação do protótipo do novo sistema, uma torre equipada com câmaras de controlo remoto, instalada na zona do Paredão, nas serras do concelho do Funchal.