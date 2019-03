Actualidade

O treinador do Moreirense disse hoje que o jogo com o Benfica, no domingo, para a 26.ª jornada da I Liga de futebol, vai ser "completamente diferente" do da primeira volta, quando os minhotos venceram em Lisboa.

"Este é um jogo completamente diferente do da primeira volta, em que conseguimos um resultado histórico. O Benfica tem outro treinador e vem de bons resultados, tal como nós. Mas, em termos de motivação, sei que os jogadores vão estar no máximo. É natural darmos mais ênfase a estes duelos com os grandes", afirmou Ivo Vieira.

O técnico aludiu ao triunfo no recinto 'encarnado', em novembro de 2018, por 3-1, um resultado que, segundo o técnico dos minhotos, não é o fator mais importante na motivação dos seus jogadores.