Actualidade

Os promotores da sexta edição do festival de música eletrónica que decorre na praia fluvial da Pampilhosa da Serra, em agosto, vão desafiar os festivaleiros a ajudarem na limpeza de linhas de água.

"Nos últimos anos, convertemos uma parte da receita do festival em reflorestação com medronheiros de algumas zonas do concelho. Este ano, queremos que as pessoas possam por mãos à obra em segurança e ajudar a comunidade local na limpeza de linhas de água", disse à agência Lusa Jorge Custódio, da organização do Seaside Sunset Sessions, festival que decorre entre 17 e 25 de agosto.

O vice-presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra assinalou a componente ambiental "muito forte" do festival e lembrou que ribeiros e outras linhas de água daquele município do interior do distrito de Coimbra foram afetados pela deposição de materiais decorrentes dos incêndios de 2017, como restos de pinheiros "que arderam e entretanto apodreceram".