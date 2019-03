CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TERCEIRO PARÁGRAFO DO ADVERSÁRIO DA OLIVEIRENSE NA SEGUNDA MEIA-FINAL)

O FC Porto apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Lusitânia, por 88-71, na primeira meia-final da prova, disputada em Portimão.

Os 'dragões', que regressam sete anos depois ao encontro decisivo da Taça de Portugal, ano em que venceu ergueram o troféu pela 13.ª e última vez, já venciam ao intervalo por 45-26.