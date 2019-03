Guiné-Bissau/Eleições

O coordenador do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15), Braima Camará, disse hoje que o partido aceita os resultados eleitorais em nome da estabilidade do país, apesar de irregularidades registadas.

"Preocupado com a estabilidade e coesão nacional, o nosso partido aceita o veredito dado pelas autoridades competentes. Ficamos abertos a qualquer iniciativa que pretenda instaurar a paz e a tranquilidade no país, embora tenhamos registado irregularidades na região de Gabu", afirmou, em conferência de imprensa, na sede do partido, em Bissau.

O Madem-G15 foi criado há cerca de oito meses por um grupo de dissidentes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que venceu as legislativas de domingo com a eleição de 47 deputados.