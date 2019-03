Coletes amarelos

A polícia de Paris anunciou que mais de 100 pessoas foram detidas hoje devido aos violentos distúrbios ocorridos durante os protestos dos "coletes amarelos" na capital francesa.

No 18.º fim de semana consecutivo de manifestações contra o presidente Emmanuel Macron, várias lojas foram pilhadas e incendiadas no centro de Paris e os manifestantes confrontaram a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e canhões de água.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, que se deslocou aos Campos Elísios, a avenida que atravessa o centro de Paris, para mostrar apoio à polícia antimotim e aos bombeiros, prometeu "punir severamente" os radicais responsáveis pela violência "inaceitável".