Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) manifestou-se hoje solidário com o protesto dos 25 jornalistas precários da Lusa sobre o "atraso inexplicável" da sua integração nos quadros da empresa, no âmbito do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

Em comunicado, o SJ refere que, alertado para a situação pela Comissão de Trabalhadores da Lusa e pelos próprios trabalhadores visados, já exigiu esclarecimentos à Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) da Cultura e aos Ministérios da Cultura e do Trabalho.

"O SJ recorda que os 25 jornalistas que trabalham para a agência Lusa obtiveram parecer positivo da CAB da Cultura para a integração nos quadros da empresa em novembro de 2018 e, desde então, aguardam a efetivação dessa decisão", menciona a direção do SJ, presidida por Sofia Branco.