As duas vítimas mortais do acidente com uma aeronave hoje em Bragança são um piloto da TAP de 26 anos e um empresário de 60, ambos daquela cidade e membros do Aeroclube de Bragança.

Os dados sobre as vítimas foram dados à agência Lusa por fonte da direção do Aeroclube de Bragança.

A aeronave que caiu ao final da tarde de hoje na zona de Aveleda e Rio de Onor, num local muito próximo do Aeródromo de Bragança, tinha sido usada pouco tempo antes por um outro membro daquele aeroclube, o piloto Telmo Garcia.