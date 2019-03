Actualidade

O concerto intimista de Miguel Araújo "Casca de Noz" abre, a 06 de abril, a programação do Teatro Virgínia, em Torres Novas, para o segundo trimestre do ano, com The Gift e comédia de improviso também em cartaz.

A temporada de abril a junho do Teatro Virgínia foi apresentada hoje à noite pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e pela vereadora da Cultura, Elvira Sequeira, que realçaram o "leque de propostas de qualidade, diversificadas, heterogéneas e abrangentes, para todos os tipos de público, nas mais diversas áreas performativas" da programação do teatro municipal.

Dia 13 de abril a Vortice Dance Company apresenta "Home 2.0", um espetáculo que "alia a linguagem corporal e a plasticidade cénica contemporâneas a uma forte componente multimédia", abordando "a íntima relação do astronauta com a terra, a natureza e os afetos", inspirada na obra de Phyllis J. Johnson "At Home in Space".