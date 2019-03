Actualidade

O jogador Fábio Mendes, de 28 anos, que atuava no São João Urgicentro, faleceu hoje durante o jogo da sua equipa no campo do Portimonense, a contar para o Campeonato Nacional da II Divisão de futsal.

Segundo vários meios de comunicação social, o atleta terá sido vítima de um ataque cardíaco durante a partida, que foi imediatamente interrompida, tendo sido transportado para o Hospital de Portimão, onde chegou já sem vida.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, reagiu à "trágica notícia", endereçando as suas "mais sentidas condolências" ao clube e à família enlutada.