Actualidade

(CORREÇÃO NO 13.º PARÁGRAFO) Bragança, 16 mar (Lusa) - O acidente aéreo de hoje com duas vítimas mortais foi o primeiro desta dimensão em Bragança, segundo o diretor do aeródromo municipal, Orlando Gomes.

"É a primeira vez que acontece uma situação desta amplitude", afirmou o responsável pela infraestrutura aeronáutica, onde está sedeado o Aeroclube de Bragança proprietário do avião ultraligeiro com dois lugares usado em passeios de treino.

As duas vítimas eram membros do Aeroclube e o acidente ocorreu durante um desses passeios, cerca de 20 minutos depois de deslocarem do aeródromo municipal de Bragança.