Actualidade

O FC Porto isolou-se hoje provisoriamente no comando da I Liga de futebol, ao vencer em casa o Marítimo (3-0), em jogo da 26.ª jornada, no qual jogou mais de 80 minutos em vantagem numérica.

A jogar em superioridade numérica desde os sete minutos, após a expulsão de Lucas Áfrico, os campeões portugueses marcaram por Alex Telles, aos 57, de grande penalidade, por Éder Militão, aos 72, e por Brahimi, aos 88.

Com este triunfo, o FC Porto passou a somar 63 pontos, mais três do que o Benfica, cinco do que o Sporting de Braga e oito do que o Sporting, enquanto o Marítimo é 11.º classificado, com 27 pontos, três acima da zona de despromoção.