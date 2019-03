Europeias

A ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques considera que é tão importante ser eurodeputada como membro do Governo e afirma que a sua luta pela simplificação administrativa também faz sentido levá-la para as instituições europeias.

Posições assumidas pela "número dois" da lista europeia do PS numa conversa com a agência Lusa, depois de questionada se entende que desfalcou o Governo português ao deixar as pastas da Presidência e da Modernização Administrativa para se candidatar agora a eurodeputada nas eleições de 26 de maio.

"Não penso que tenha desfalcado o Governo, ninguém é insubstituível no Governo. Acho que me orgulho muito daquilo que fiz no Governo, mas nunca tive uma atitude individual. Sempre trabalhei em grande colaboração com os meus serviços, com os meus secretários de Estado e, naturalmente, com o primeiro-ministro", responde.