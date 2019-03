Portugal Fashion

As crianças e a moda infantil vão invadir hoje a Alfândega do Porto, no último dia do 44.º Portugal Fashion, que encerra com a estreia em Portugal de "Bestiário", a nova coleção da 'designer' Alexandra Moura.

O "Portugal Kids FW powered by ModaPortugal" acontece neste último dia do 44.º Portugal Fashion e trata-se de uma das principais novidades desta edição, com dois desfiles dedicados totalmente à moda infantil, que estão marcados para as 10:30 e 11:30, na Alfândega do Porto.

Ao início da tarde, pelas 14:00, os 'designers' Marta Marques e Paulo Almeida, oriundos de Felgueiras - a dupla Marques'Almeida que se estreou na última edição nacional do Portugal Fashion em outubro de 2018, depois de terem estado presentes em setembro na semana da moda de Paris -, regressam ao Porto para apresentarem uma coleção marcadamente de 'street wear', com gangas, vestidos longos, saias e sweatshirts com silhuetas, formas, sobreposições e padrões inusitados, mas sem deixar de refletir as referências punk britânicas e uma interpretação própria de Portugal.