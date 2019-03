Actualidade

Especialistas de 25 países - incluindo China, Rússia e Estados Unidos - vão reunir-se durante dez dias em Genebra, a partir de segunda-feira, para tentarem estabelecer as bases para um tratado de paz do espaço.

Em fevereiro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a arquitetura internacional de controlo de armas estava a desmoronar-se, lamentando a decisão de Washington e de Moscovo de se retirarem do tratado da Guerra Fria sobre armas nucleares.

No início de março, o projeto espacial do Presidente norte-americano, Donald Trump, foi apresentado ao Congresso Americano para aprovação. Esta força espacial será responsável por proteger os interesses dos EUA no espaço, que os norte-americanos consideram agora um "campo de batalha".