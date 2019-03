Actualidade

Uma equipa de dois peritos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves chegou hoje de manhã ao local do acidente com um ultraligeiro que fez dois mortos, no sábado, em Bragança.

Os peritos estão no terreno desde cerca das 09:00 para investigar as causas do acidente aéreo que testemunhas oculares descrevem como uma "explosão e queda" do avião com dois lugares que vitimou um conhecido empresário de 60 anos, e um jovem piloto da TAP, de 26 anos, ambos de Bragança.

As duas vítimas eram pilotos com experiência e membros do Aeroclube de Bragança, proprietário da aeronave acidentada.