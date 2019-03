Actualidade

A majoração dos apoios públicos às empresas de comunicação exclui municípios do interior habitualmente considerados de baixa densidade, o que justifica alterações à lei aplicável, defende a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

"A nossa opinião é a de que deve haver um só mapa para a baixa densidade", disse à agência Lusa a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa.

Ao analisar a majoração dos apoios do Estado às empresas de comunicação social local e regional, explicou que, "no incentivo à leitura de publicações periódicas, de acordo com o regime legal em vigor, consideram-se territórios de baixa densidade os de nível NUTS III com menos de 100 habitantes por Km2".