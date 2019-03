Nova Zelândia/ataque

A polícia da Nova Zelândia fechou o aeroporto de Dunedin devido à descoberta de um pacote suspeito, dois dias depois do ataque a duas mesquitas em Christchurch, anunciaram hoje as autoridades.

"O aeroporto de Dunedin está atualmente fechado", afirmam as autoridades em comunicado, adiantando que a polícia e equipas de especialistas estão no local para determinar a natureza do pacote suspeito.

Um funcionário da companhia 'Air New Zealand', que se encontra no local, disse à agência France Presse (AFP), sob condição de anonimato, que o terminal do aeroporto não foi evacuado.