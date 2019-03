Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje, em Dusseldorf, na Alemanha, que as exportações do setor agroalimentar, que estão atualmente em cerca de sete mil milhões de euros, representam quase o volume conjunto do setor do calçado e do têxtil.

"Hoje o conjunto das exportações da indústria agroalimentar já se aproxima dos sete mil milhões de euros, significa que sozinho tem quase o volume do têxtil e do calçado no seu conjunto", disse António Costa, que falava aos jornalistas durante a visita à feira ProWein.

Para o governante, esta é "uma área de grande modernização, de grande progresso e de grande potencial" para a autonomia alimentar de Portugal, mas também "para um bom ordenamento do território e para a valorização de regiões do país onde é necessário fazermos um esforço de coesão territorial".