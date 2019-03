Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, na Alemanha, que o crescimento económico depende da aposta e diversificação das várias áreas, sublinhando que o setor do vinho é "claramente uma grande oportunidade".

"Para a economia portuguesa continuar a crescer [...] temos que apostar na diversificação de todos os setores e o vinho é, claramente, uma grande oportunidade", disse António Costa, que falava aos jornalistas durante a vista à feira ProWein, em Dusseldorf.

De acordo com o governante, nos últimos 20 anos, a qualidade do vinho português "mudou radicalmente", sendo que, atualmente, "temos em todas as regiões do país" vinho de grande qualidade.