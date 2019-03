Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, em Dusseldorf, na Alemanha, que as metas de crescimento económico acima da média europeia têm que ser ambiciosas e acrescentou que, "felizmente, têm sido alcançadas".

"Claro que as metas têm que ser ambiciosas. O que nós temos demonstrado é que, felizmente, essas metas ambiciosas têm sido alcançadas", disse António Costa, que falava aos jornalistas durante a visita à feira ProWein, acompanhado pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e pelo secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

Em causa, estão as afirmações do líder do PSD, Rui Rio, ao defender, no sábado, que o executivo "não teve uma política sustentada de crescimento económico".