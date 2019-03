Actualidade

A senadora de Nova York Kirsten Gillibrand oficializou hoje a sua candidatura às primárias democratas para as eleições presidenciais norte-americanas de 2020, algumas semanas após a criação de uma comissão exploratória.

Num vídeo divulgado hoje de manhã, a senadora de 52 anos discorre sobre o tema da coragem, referindo que o hino nacional norte-americano coloca a questão: "A coragem vencerá?"

"Bem, nem sempre assim foi e não é o caso no momento", diz, considerando que ser corajoso não é "por as pessoas umas contra as outras", "privilegiar o dinheiro à vida", "espalhar o ódio", "obscurecer a verdade", "construir um muro".