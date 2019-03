Actualidade

O número de mortos em inundações na Indonésia subiu para 58 e o de feridos para 74, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades sobre as cheias na província de Papua, no leste do país.

O anterior balanço apontava para 50 mortos e 59 feridos.

As inundações e os deslizamentos de terra destruíram estradas e pontes em várias áreas do distrito de Jayapura, na província de Papua, após dias de chuvas torrenciais, prejudicando os esforços de resgate, disse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.