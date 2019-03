Actualidade

O diretor-geral da Africa Oil & Power, um dos maiores organizadores de conferências sobre energia em África, disse hoje à Lusa que as reformas em Angola vão tornar mais atrativo o investimento das pequenas e médias companhias.

"Há uma imagem muito antiquada de Angola como um mercado apenas para as grandes empresas petrolíferas, mas a maneira como o mercado está a ser estruturado pelo Governo vai mudar essa perspetiva, principalmente com a atenção que está a ser dada aos poços marginais de petróleo e gás, que vai tornar o investimento e a exploração muito mais atrativos para as pequenas e médias petrolíferas", disse Guillaume Doane.

Em declarações à Lusa antecipando a primeira conferência que esta empresa promove em Angola, no princípio de junho, o diretor-geral da Africa Oil & Power vincou que "o Governo está muito empenhado nas reformas, que mandam um sinal muito forte para os investidores internacionais", e salientou, sobre a diversificação da economia e a abertura do mercado, que "há reformas-chave que mostram que desta vez é diferente".