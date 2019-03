Actualidade

Macau está desde hoje representado no "Hong Kong International Film & TV Market" (FILMART) para atrair a indústria do cinema para o território e promover o seu festival internacional, anunciaram hoje as autoridades.

Com a presença no FILMART, que decorre até 21 de março, pretende-se "divulgar Macau como um local ideal para filmagens, impulsionar o intercâmbio entre a indústria cinematográfica e televisiva de Macau e os seus congéneres internacionais", bem como promover o quarto Festival Internacional de Cinema.

O Pavilhão de Macau no Centro de Convenções e Exposições de Honk Kong é uma iniciativa conjunta da Direção dos Serviços de Turismo e Instituto Cultural.