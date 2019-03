Actualidade

Um projeto de doutoramento do músico Rodrigo Pires de Lima permite 'traduzir' partituras - música escrita em pauta - para pessoas cegas, utilizando um sistema eletrónico com sons as situa na obra.

Estudante de doutoramento no Minnesota, o saxofonista de 36 anos desenvolveu um projeto que integra tecnologia já existente e a combina com ecolocalização, definição de uma capacidade biológica de localização através de sons, permitindo a um músico cego tocar ao vivo sem recurso a partitura em braille, usando antes um auricular, e emitindo um som que é, depois, reverberado para si mesmo.

A ideia surgiu em 2013, quando estudou em Estrasburgo e conheceu a pianista francesa Caroline Sablayrolles, "que é parcialmente cega", e, no decurso dessa amizade, viu-a "preparar os concertos, cuidar dos filhos, e a usar lupas e outros 'gadgets' para ler uma partitura".