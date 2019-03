Actualidade

Um grupo de 23 deputados da oposição timorense apresentou hoje um recurso ao plenário do Tribunal de Recurso em que pede a nulidade de uma decisão sobre alterações polémicas à lei de atividades petrolíferas, anunciaram em comunicado.

A reclamação hoje apresentada, explicam, pretende "salvaguardar o único fundo soberano de Timor-Leste, o Fundo Petrolífero, de forma a garantir que as gerações atuais e futuras poderão usufruir do mesmo de forma sustentável".

"Os deputados requerentes do pedido de fiscalização abstrata da constitucionalidade e legalidade da Lei das Atividades Petrolíferas submeteram uma reclamação ao Plenário do Tribunal de Recurso de nulidade do acórdão sobre o pedido de fiscalização acima referido", refere-se no comunicado enviado à Lusa.