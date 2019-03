LC

A UEFA abriu um processo disciplinar a Cristiano Ronaldo, por "conduta imprópria" no jogo entre a Juventus e o Atlético Madrid, que os italianos venceram com um 'hat-trick' do futebolista português.

Depois de perder na primeira mão em Madrid por 2-0, a 'Juve' garantiu em casa a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, com Cristiano Ronaldo a ser decisivo, com golos aos 27, 49 e 86 minutos, o último de grande penalidade.

No final, o internacional português imitou um gesto do treinador do Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, que simulou agarrar os testículos no jogo da primeira mão, depois de um dos tentos dos 'colchoneros'.