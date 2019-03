Actualidade

A Porta do Mezio, que dá acesso à entrada no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG) através de Arcos de Valdevez, vai ter uma zona específica para observação de astros, foi hoje anunciado.

Denominada de "Dark Sky Reserve" (DSR) e representando um investimento de 150 mil euros, esta zona deverá estar operacional até ao final do ano.

"Será a primeiro sítio do país a obter a certificação internacional para dispor de uma zona de observação de astronomia. O pedido de certificação será enviado até final do primeiro semestre para a Internacional Dark Sky Association, nos Estados Unidos. Até final do ano o observatório estará a funcionar", disse hoje à Lusa o presidente da Câmara de Arcos de Valdevez.