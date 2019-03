Guiné-Bissau/Eleições

O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, disse hoje que com a assinatura do acordo de incidência parlamentar estão criadas as condições para uma governação com estabilidade.

"O povo guineense, no dia 10 de março, fez as suas escolhas, com as suas escolhas ficaram outorgadas as competências da representação do povo na Assembleia Nacional Popular, com esta assinatura estão criadas as condições para que não hajam quaisquer dúvidas sobre a interpretação que se deve fazer da maioria parlamentar para uma governação em estabilidade", afirmou Domingos Simões Pereira.

O presidente do PAIGC falava num unidade hoteleira de Bissau, após a assinatura de um acordo de incidência parlamentar e governativa, com a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático a Guiné-Bissau, União para a Mudança e Partido da Nova Democracia, que permite uma maioria, com 54 deputados, no parlamento do país.