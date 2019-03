Actualidade

O processo do jovem alegadamente morto pelo padrasto em fevereiro de 2016, em Portimão, Algarve, vai passar para a justiça brasileira, país do qual o arguido é natural e onde reside atualmente, informou hoje o Ministério Público.

"A transmissão do procedimento criminal foi deferida e a República Federativa do Brasil já aceitou essa transmissão, pelo que o respetivo processo passou a correr os seus termos naquele país", lê-se numa nota divulgada no sítio de Internet da Procuradoria da Comarca de Faro.

O pedido foi feito ao abrigo da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, atendendo a que o arguido tem nacionalidade brasileira e reside no Brasil, refere a nota.